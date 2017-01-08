- 20:23 Волонтерський табір «Будуємо Україну разом-2017» відбудеться на Кіровоградщині
- 20:05 На Кіровоградщині під час пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка (ФОТО)
- 19:49 У Знам’янці безпритульний собака напав на перехожих
- 19:44 Сьогодні комунальники Кропивницького почнуть вивозити сніг з території міста (ФОТО)
- 18:59 На Кіровоградщині продовжують рятувати водіїв від наслідків негоди
- 17:21 Кіровоградська обласна дитяча бібліотека запрошує містян на відео-подорож
- 16:40 У Кропивницькому вперше виступить харківський гурт "Чаплін"
- 15:00 На Кіровоградщині протягом минулого року провели 61 земельні торги
- 12:22 Кіровоградщина: рятувальники за добу зі снігових наметів звільнили 24 автівки (ФОТО)
- 12:07 На Кіровоградщині сезон полювання завершиться 22 січня
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Головні новини
Кропивницький: власників кав’ярень та магазинів просять розчистити тротуари від снігу08-01-2017 12:19
Підприємців, які мають торгівельні заклади всіх видів у місті Кропивницькому, просять негайно...906 Читати >
Кіровоградщина: обмеження проїзду трасою Н-23 знято08-01-2017 11:56
Обмеження руху автомобільного транспорту по автодорозі Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя з 11.30 відновлено для...749 Читати >
Кропивницький: житель багатоповерхівки загинув, п’ятеро опинились в лікарні08-01-2017 11:32
У Кропивницькому по вулиці Джерельній, 79 сталася надзвичайна ситуація, в наслідок якої одна...2830 Читати >
Дороги Кіровоградщини відкрили для проїзду о 9.0008-01-2017 09:38
На Кіровоградщині відновлено рух транспорту, проте на дорогах продовжує працювати...1648 Читати >
Статті
Тетяна Бородіна: Хочу, щоб хлопці, які воюють, знали, що і тут про них теж піклуються09-01-2017 18:45
50-річна Тетяна Бородіна, яка два роки допомагала армії, погодилася стати завідувачем їдальні...120 Читати >
Боротьба добра і зла: в Кропивницькому вручали премію та антипремію в галузі озеленення30-12-2016 15:14
Громадська організація «Озеленення», що діє в напрямку збереження та примноження зелених насаджень...591 Читати >
Спорт
Кропивницькі юнаки-волейболісти вперше позмагалися у новому році (ФОТО)07 січня 2017, 19:41
Перші волейбольні змагання у новому році відбулися у Кропивницькому. ...
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Життя
Як святкували Новий рік в українських компаніях (ІНФОГРАФІКА)05 січня 2017, 12:00
Дев’ять із десяти компаній в Україні організовують новорічні корпоративи для своїх співробітників. Але тільки в тр...
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Анонси
Кіровоградська обласна дитяча бібліотека запрошує містян на відео-подорож09 січня 2017, 17:21
Обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка запрошує кропивничан відвідати заходи, які відбудуться 10 - 12 січня 2017 ...
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Блоги
Наприкінці року працівники апарату Кіровоградської обласної ради отримали необхідні для роботи ка...
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"Свобода" в Кіровоградській облраді виступила проти фінансування чиновників ОДА за рахунок громад області
18 листопада 2016 року в Кропивницькому відбулася чергова сесія Кіровоградської обласної р...
Листопад у нашому місті вже традиційно є одним із найбільш літературних місяців. Пов’язано це із ...
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У Кропивницькому продають хлопавки з російським триколором виготовлені на Івано-Франківщині (ФОТО)02-01-2017 15:54
У Кропивницькому супермаркеті можна придбати хлопавки, виготовлені в Івано-Франківській області і прикрашені російським гербом і прапором. Про це 31 грудня в Фейсбуці написав Андрій Малик.
Україні надали новий кредит на імпорт газу31-12-2016 13:49
Кредитну угоду на суму 478, 285 мільйонів євро 30 грудня було підписано акціонерною компанією "Нафтогаз України" з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.