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Спорт

«Зірка» у товариському матчі розгромила кропивницький «Олімпік» (ФОТО)

«Зірка» у товариському матчі розгромила кропивницький «Олімпік» (ФОТО)

16 січня 2017, 12:35

15 січня на полі зі штучним покриттям стадіону «Зірка» відбулася контрольна гра між потенційними новачками ч...

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Життя

Готуємо здобні пампухи на жовтках

Готуємо здобні пампухи на жовтках

13 січня 2017, 15:00

Здобні пампухи на жовтках та вершковому маслі, з ванільним цукром та лимонною цедрою. Такий смаколик може стати родзинко...

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Анонси

У Кропивницькому навчатимуть правилам прикорму немовлят

У Кропивницькому навчатимуть правилам прикорму немовлят

16 січня 2017, 15:46

17 січня о 15:30 у Кропивницькому в родинному центрі "JOIN" відбудеться лекція "Прикорм від А до Я"....

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Блоги

Профанація патріотизму і колаборционізм в Кіровоградській обласній раді
Ігор Степура
Наприкінці року працівники апарату Кіровоградської обласної ради отримали необхідні для роботи ка...
Децентралізація: Статут тергромади - безальтернативно!
Ігор Степура
28 грудня 2016 року на запрошення членів Таужнянської сільської ради Гайворонського району Кірово...
24 грудня – день народження В’ячеслава Чорновола
Ігор Степура
24 грудня 1937 року в с. Єрки на Київщині народився український політик, публіцист, літера...
Інтерв'ю з Максом Кідруком
Кирило Поліщук
На початку листопада до нашого міста із презентацією нової книги завітав Макс Кідрук - українськи...
Error декомунізації
Олеся Біда
Знімаючи шар радянської символіки, декомунізація оголює глибший – імперський. У мале...
Листопадовий номер журналу "шTOPOR"
Кирило Поліщук
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"Свобода" в Кіровоградській облраді виступила проти фінансування чиновників ОДА за рахунок громад області
Ігор Степура
18 листопада 2016 року в Кропивницькому відбулася чергова сесія Кіровоградської обласної р...
Видавництво "Фонтан Казок" у кропивницькій біблотеці
Кирило Поліщук
Листопад у нашому місті вже традиційно є одним із найбільш літературних місяців. Пов’язано це із ...
Театральне дзекало
Юрій Фоменко
  Сон. Дивлюся в театральне дзеркало... Я чую кроки і скрип підмостків. Там у задзеркалі ...

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