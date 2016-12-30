Суддя окружного адміністративного суду міста Кропивницького Роман Брегей сьогодні, 26 грудня, оголосив рішення у справі за позовом депутата обласної ради Максима Деската до облради. Депутат оскаржує в суді спосіб ухвалення рішення облради про дозвіл на вивчення Полохівського родовища літієвих руд. Позивач стверджує, що в момент голосування по «літієвому» питанню, за яке проголосували 33 депутати, в залі був відсутній депутат від ВО «Батьківщина» Петрушевський, голос якого став вирішальним.