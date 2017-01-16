- 17:12 На сайті міськради Кропивницького створили базу даних загублених та безпритульних тварин
- 16:43 У Кропивницькому Ford в'їхав у припаркований Mercedes (ФОТО)
- 16:43 Школярі Олександрії завтра вийдуть на навчання
- 16:30 За минулий рік зафіксували найбільші надходження за всі роки існування податкової служби
- 15:46 У Кропивницькому навчатимуть правилам прикорму немовлят
- 15:21 У Знам'янці стартував проект "Бібліоняня" (ФОТО)
- 14:56 У Кропивницькому зірвали напис з новою назвою міста (ФОТОФАКТ)
- 14:44 Минулого року у Кропивницькому надали одноразову допомогу понад 1200 учасникам АТО
- 14:38 Василь Бондар незгодний з рішенням комісії щодо лауреатів премії Маланюка
- 13:34 В Олександрійській школі викрали три плазмові телевізори
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Головні новини
У міськраді розбиратимуться, чому "Екостайл" не вивозив сміття з ОСББ16-01-2017 11:01
На апаратній нараді сьогодні, 16 січня, міський голова Кропивницького Андрій Райкович зазначив про скарги містян від...216 Читати >
Кропивницький: спецінспекція склала адмінпротокол на причетних до спилу ялинки по Пашутинській16-01-2017 10:13
Спецінспекція міськради Кропивницького склала адмінпротокол на причетних до спилу ялини біля...310 Читати >
Будівлі у Кропивницькому обстежуватимуть на наявність бурульок16-01-2017 09:44
Міський голова Андрій Райкович на апаратній нараді сьогодні, 16 січня, надав доручення зробити...108 Читати >
Будинок для військових у Кропивницькому здадуть в експлуатацію цього року16-01-2017 10:23
70 родин військовослужбовців отримають житло у новобудові в мікрорайоні Попова у Кропивницькому вже цього року.328 Читати >
Статті
У Кропивницькому батьки онкохворих дітей заявляють про зараження гепатитами через недбальство у лікарні16-01-2017 12:25
Донька кропивничанки Аліни проходила лікування у гематологічному відділенні Кіровоградської дитячої обласної лікарні з...511 Читати >
Подільський район Кропивницького: запозичення чи самобутня назва (ФОТО)15-01-2017 10:48
Нова офіційна назва міста Кропивницький за півроку свого існування вже майже стала звичною для його мешканців....934 Читати >
Спорт
«Зірка» у товариському матчі розгромила кропивницький «Олімпік» (ФОТО)16 січня 2017, 12:35
15 січня на полі зі штучним покриттям стадіону «Зірка» відбулася контрольна гра між потенційними новачками ч...
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Життя
Готуємо здобні пампухи на жовтках13 січня 2017, 15:00
Здобні пампухи на жовтках та вершковому маслі, з ванільним цукром та лимонною цедрою. Такий смаколик може стати родзинко...
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Анонси
У Кропивницькому навчатимуть правилам прикорму немовлят16 січня 2017, 15:46
17 січня о 15:30 у Кропивницькому в родинному центрі "JOIN" відбудеться лекція "Прикорм від А до Я"....
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Блоги
Наприкінці року працівники апарату Кіровоградської обласної ради отримали необхідні для роботи ка...
28 грудня 2016 року на запрошення членів Таужнянської сільської ради Гайворонського району Кірово...
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На початку листопада до нашого міста із презентацією нової книги завітав Макс Кідрук - українськи...
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"Свобода" в Кіровоградській облраді виступила проти фінансування чиновників ОДА за рахунок громад області
18 листопада 2016 року в Кропивницькому відбулася чергова сесія Кіровоградської обласної р...
Листопад у нашому місті вже традиційно є одним із найбільш літературних місяців. Пов’язано це із ...
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Слідство у справі депутата Кіровоградської облради поновлено (ФОТО,ВІДЕО)12-01-2017 18:16
Апеляційний суд Кіровоградської області розглянув скаргу Сергія Рябовола, захисника підприємця Олександра Жимінюка, та скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження розпочатого за Ст. 364 відносно Петра Петрушевського, керівника Кіровоградської облспоживспілки, депутата Кіровоградської облради від ВО «Батьківщина», який, на думку позивача, використовуючи службове становище, вимагав гроші у представників підприємств товариства, заволодів коштами Жимінюка.
Яку заробітну плату отримуватимуть працівники освіти Кіровоградщини у 2017 році10-01-2017 14:18
Сьогодні, 10 січня, під час наради в облдержадміністрації начальник департаменту освіти Кіровоградщини Володимир Таборанський розповів про те, яку заробітну плату отримуватимуть педпрацівники у 2017 році.
Патрульні Кропивницького знайшли господаря для безпритульної вівчарки (ФОТО)14-01-2017 15:36
Сьогодні, 14 січня, близько 9-ї години, патрульні отримали інформацію, що на вулиці Миру, біля одного з торгівельних закладів , безпритульна собака кидається на перехожих.