- 11:00 "Гречка" вітає всіх із Новим роком
- 14:45 Група рятувальників завершила професійне навчання та пройшла Державну атестацію (ФОТО)
- 13:49 Україні надали новий кредит на імпорт газу
- 13:40 Рятувальники нагадали кропивничанам про правила безпеки під час свят (ФОТО)
- 12:40 Скільки коштують ананаси у супермаркетах Кропивницького (ІНФОГРАФІКА)
- 11:45 20 прикмет та забобонів на Новий рік
- 10:40 Що потрібно пам'ятати під час встановлення новорічної ялинки
- 09:41 9 ігор з цукерками для новорічних свят
- 08:34 В мережі вже з’явилось новорічне відеозвернення від кропивницьких спецпризначенців (ВІДЕО)
- 16:18 У Кропивницькому легковик в'їхав у поліцейське авто (ФОТО)
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Головні новини
Загиблого героя з Кропивницького зобразили на колекційній поштовій марці (ФОТО)30-12-2016 13:44
Учора, 29 грудня, в Києві за підтримки благодійних фондів та за участі громадських активістів й волонтерів...1684 Читати >
Українці зможуть побачити комету у новорічну ніч30-12-2016 11:09
У новорічну ніч жителі Північної півкулі Землі, в тому числі й українці, зможуть побачити комету на...571 Читати >
Роман авторів із Кропивницького вийде в одному з найбільших видавництв України30-12-2016 09:57
У січні 2017 року у видавництві КСД вийде друком книга авторів із Кропивницького Олега Бондара та Світлани...364 Читати >
В мережі вже з’явилось новорічне відеозвернення від кропивницьких спецпризначенців (ВІДЕО)31-12-2016 08:34
Бійці 3-го полку спецпризначення з Кропивницького записали новорічне привітання для жителів міста,...4893 Читати >
Статті
Боротьба добра і зла: в Кропивницькому вручали премію та антипремію в галузі озеленення30-12-2016 15:14
Громадська організація «Озеленення», що діє в напрямку збереження та примноження зелених насаджень...210 Читати >
ГПУ просять розслідувати чому колишнім керівникам "Креативу" не оголошують про підозру у злочині30-12-2016 11:13
Представники підприємства, зерно якого вартістю близько 40 мільйонів гривень зникло з елеваторів...628 Читати >
Спорт
Легкоатлети Кіровоградщини підсумували результати роботи у 2016 році (ФОТО)27 грудня 2016, 21:21
Підведення річних підсумків та нагородження спортсменів і тренерів Федерації легкої атлетики області відбулося сьогодні,...
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Життя
20 прикмет та забобонів на Новий рік31 грудня 2016, 11:45
Новий рік розкриває перед людиною нові горизонти та починання. ...
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Анонси
У Світловодську відбудеться святковий пробіг30 грудня 2016, 15:00
31 грудня у Світловодську, що на Кіровоградщині, відбудеться Новорічний пробіг, котрий вже багато років організовує гром...
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Блоги
28 грудня 2016 року на запрошення членів Таужнянської сільської ради Гайворонського району Кірово...
24 грудня 1937 року в с. Єрки на Київщині народився український політик, публіцист, літера...
На початку листопада до нашого міста із презентацією нової книги завітав Макс Кідрук - українськи...
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"Свобода" в Кіровоградській облраді виступила проти фінансування чиновників ОДА за рахунок громад області
18 листопада 2016 року в Кропивницькому відбулася чергова сесія Кіровоградської обласної р...
Листопад у нашому місті вже традиційно є одним із найбільш літературних місяців. Пов’язано це із ...
Сон. Дивлюся в театральне дзеркало... Я чую кроки і скрип підмостків. Там у задзеркалі ...
У на початку березня цього року громадська організація під час своєї презентації публічно ...
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Окружний адміністративний суд скасував рішення Кіровоградської обласної ради (ФОТО)26-12-2016 12:07
Суддя окружного адміністративного суду міста Кропивницького Роман Брегей сьогодні, 26 грудня, оголосив рішення у справі за позовом депутата обласної ради Максима Деската до облради. Депутат оскаржує в суді спосіб ухвалення рішення облради про дозвіл на вивчення Полохівського родовища літієвих руд. Позивач стверджує, що в момент голосування по «літієвому» питанню, за яке проголосували 33 депутати, в залі був відсутній депутат від ВО «Батьківщина» Петрушевський, голос якого став вирішальним.
Спиляна в центрі Кропивницького п'ятиметрова ялинка стала окрасою для бібліотеки (ФОТО)19-12-2016 14:10
П'ятиметрова ялинка біля управління ДСНС у Кропивницькому, яка заважала пенсіонерці, стала несподіваним та приємним подарунком для відвідувачів бібліотеки.
Україні надали новий кредит на імпорт газу31-12-2016 13:49
Кредитну угоду на суму 478, 285 мільйонів євро 30 грудня було підписано акціонерною компанією "Нафтогаз України" з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.