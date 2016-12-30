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Спорт

Легкоатлети Кіровоградщини підсумували результати роботи у 2016 році (ФОТО)

Легкоатлети Кіровоградщини підсумували результати роботи у 2016 році (ФОТО)

27 грудня 2016, 21:21

Підведення річних підсумків та нагородження спортсменів і тренерів Федерації легкої атлетики області відбулося сьогодні,...

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Життя

20 прикмет та забобонів на Новий рік

20 прикмет та забобонів на Новий рік

31 грудня 2016, 11:45

Новий рік розкриває перед людиною нові горизонти та починання. ...

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Анонси

У Світловодську відбудеться святковий пробіг

У Світловодську відбудеться святковий пробіг

30 грудня 2016, 15:00

31 грудня у Світловодську, що на Кіровоградщині, відбудеться Новорічний пробіг, котрий вже багато років організовує гром...

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Блоги

Децентралізація: Статут тергромади - безальтернативно!
Ігор Степура
28 грудня 2016 року на запрошення членів Таужнянської сільської ради Гайворонського району Кірово...
24 грудня – день народження В’ячеслава Чорновола
Ігор Степура
24 грудня 1937 року в с. Єрки на Київщині народився український політик, публіцист, літера...
Інтерв'ю з Максом Кідруком
Кирило Поліщук
На початку листопада до нашого міста із презентацією нової книги завітав Макс Кідрук - українськи...
Error декомунізації
Олеся Біда
Знімаючи шар радянської символіки, декомунізація оголює глибший – імперський. У мале...
Листопадовий номер журналу "шTOPOR"
Кирило Поліщук
Листопадовий номер культурно-літературного електронного журналу "шTOPOR" вже у мережі! У ньому ...
"Свобода" в Кіровоградській облраді виступила проти фінансування чиновників ОДА за рахунок громад області
Ігор Степура
18 листопада 2016 року в Кропивницькому відбулася чергова сесія Кіровоградської обласної р...
Видавництво "Фонтан Казок" у кропивницькій біблотеці
Кирило Поліщук
Листопад у нашому місті вже традиційно є одним із найбільш літературних місяців. Пов’язано це із ...
Театральне дзекало
Юрій Фоменко
  Сон. Дивлюся в театральне дзеркало... Я чую кроки і скрип підмостків. Там у задзеркалі ...
Наближена до Федорчака фірма змінила засновників
Центральноукраїнський антикорупційний офіс
У на початку березня цього року громадська організація під час своєї презентації публічно ...

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