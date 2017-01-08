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Спорт

Кропивницькі юнаки-волейболісти вперше позмагалися у новому році (ФОТО)

Кропивницькі юнаки-волейболісти вперше позмагалися у новому році (ФОТО)

07 січня 2017, 19:41

Перші волейбольні змагання у новому році відбулися у Кропивницькому. ...

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Життя

Як святкували Новий рік в українських компаніях (ІНФОГРАФІКА)

Як святкували Новий рік в українських компаніях (ІНФОГРАФІКА)

05 січня 2017, 12:00

Дев’ять із десяти компаній в Україні організовують новорічні корпоративи для своїх співробітників. Але тільки в тр...

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Анонси

Кіровоградська обласна дитяча бібліотека запрошує містян на відео-подорож

Кіровоградська обласна дитяча бібліотека запрошує містян на відео-подорож

09 січня 2017, 17:21

Обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка запрошує кропивничан відвідати заходи, які відбудуться 10 - 12 січня 2017 ...

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Блоги

Профанація патріотизму і колаборционізм в Кіровоградській обласній раді
Ігор Степура
Наприкінці року працівники апарату Кіровоградської обласної ради отримали необхідні для роботи ка...
Децентралізація: Статут тергромади - безальтернативно!
Ігор Степура
28 грудня 2016 року на запрошення членів Таужнянської сільської ради Гайворонського району Кірово...
24 грудня – день народження В’ячеслава Чорновола
Ігор Степура
24 грудня 1937 року в с. Єрки на Київщині народився український політик, публіцист, літера...
Інтерв'ю з Максом Кідруком
Кирило Поліщук
На початку листопада до нашого міста із презентацією нової книги завітав Макс Кідрук - українськи...
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Листопадовий номер журналу "шTOPOR"
Кирило Поліщук
Листопадовий номер культурно-літературного електронного журналу "шTOPOR" вже у мережі! У ньому ...
"Свобода" в Кіровоградській облраді виступила проти фінансування чиновників ОДА за рахунок громад області
Ігор Степура
18 листопада 2016 року в Кропивницькому відбулася чергова сесія Кіровоградської обласної р...
Видавництво "Фонтан Казок" у кропивницькій біблотеці
Кирило Поліщук
Листопад у нашому місті вже традиційно є одним із найбільш літературних місяців. Пов’язано це із ...
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Юрій Фоменко
  Сон. Дивлюся в театральне дзеркало... Я чую кроки і скрип підмостків. Там у задзеркалі ...

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