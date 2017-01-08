Інтерв'ю з Максом Кідруком Кирило Поліщук На початку листопада до нашого міста із презентацією нової книги завітав Макс Кідрук - українськи...

Error декомунізації Олеся Біда Знімаючи шар радянської символіки, декомунізація оголює глибший – імперський. У мале...