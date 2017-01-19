- 18:34 На Кіровоградщині попрощалися із загиблим у зоні АТО Сергієм Косєєвим (ВІДЕО)
- 17:30 Скільки коштують яйця у супермаркетах Кропивницького (ІНФОГРАФІКА)
- 17:16 Кропивничани долучилися до всесвітньої акції проти кремлівської агресії в Україні (ФОТО)
- 16:30 Молодь Кіровоградщини запрошують до участі у Всеукраїнському творчому конкурсі
- 15:30 На Кіровоградщині рятувальники відбуксирували два "жигулі" (ФОТО)
- 14:30 Кропивницький: до Дня Соборності в обласному музеї відкрили тематичну експозицію
- 13:30 У Кропивницькому розкажуть про вакцинацію дітей
- 12:30 У Кропивницькому стартували міжнародні змагання із розробки комп'ютерних ігор (ФОТО)
- 11:30 Кропивничан запрошують на Всеукраїнський фестиваль академічної музики
- 10:30 Кропивницький: активісти просять допомоги у придбанні електоенцефалографа для онкохворих дітей
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Головні новини
Ліцей з Кропивницького бере участь у соціальному проекті від каналу «1+1»19-01-2017 12:44
Ліцей №19 Кропивницькому бере участь у соціальному проекті ранкового шоу "Сніданок з 1+1".685 Читати >
У Кропивницькому просять запустити новий тролейбусний маршрут19-01-2017 12:16
Сьогодні, 19 січня, мешканець селища Нового зареєстрував електронну петицію на сайті міськради...945 Читати >
Кіровоградська мережа ЛЖВ запрошує на роботу документознавця19-01-2017 09:59
Кіровоградське обласне відділення всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з...684 Читати >
Кропивничани долучилися до всесвітньої акції проти кремлівської агресії в Україні (ФОТО)21-01-2017 17:16
Сьогодні, 21 січня, у Кропивницькому на площі Героїв Майдану відбулася акція спротиву проти...653 Читати >
Статті
Спортивний літопис Кіровоградщини 2016 (ФОТО)21-01-2017 23:26
2016-й рік був насиченим у світі спорту. Головні події минулого року – літні Олімпійські ігри у...67 Читати >
Місцева парафія Московського патріархату відмовилась від каплиці Святого Даниїла (ФОТО)20-01-2017 21:36
Як «Гречка» вже повідомляла, вчора під час святкування Водохреща біля однієї з релігійних споруд стався інцидент, який...1274 Читати >
Спорт
Кропивницькі дзюдоїсти привезли сім медалей із Луцька (ФОТО)20 січня 2017, 14:08
Максимальну кількість нагород здобули дзюдоїсти Кропивницького у Луцьку, де 14-18 січня проходив відкритий Всеукраїнськи...
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Життя
Готуємо вдома галети з куркою та гарбузом (ВІДЕО)19 січня 2017, 14:10
Автор першої непрофесійної кулінарної школи у Кропивницькому Галина Артеменко у курсі "Проста домашня випічка" сьогодні ...
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Анонси
Молодь Кіровоградщини запрошують до участі у Всеукраїнському творчому конкурсі21 січня 2017, 16:30
Обласна бібліотека для юнацтва оголошує прийом заявок від молоді Кіровоградщини для участі у Всеукраїнському конкурсі мо...
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Блоги
Наприкінці року працівники апарату Кіровоградської обласної ради отримали необхідні для роботи ка...
28 грудня 2016 року на запрошення членів Таужнянської сільської ради Гайворонського району Кірово...
24 грудня 1937 року в с. Єрки на Київщині народився український політик, публіцист, літера...
На початку листопада до нашого міста із презентацією нової книги завітав Макс Кідрук - українськи...
Знімаючи шар радянської символіки, декомунізація оголює глибший – імперський. У мале...
Листопадовий номер культурно-літературного електронного журналу "шTOPOR" вже у мережі! У ньому ...
"Свобода" в Кіровоградській облраді виступила проти фінансування чиновників ОДА за рахунок громад області
18 листопада 2016 року в Кропивницькому відбулася чергова сесія Кіровоградської обласної р...
Листопад у нашому місті вже традиційно є одним із найбільш літературних місяців. Пов’язано це із ...
Сон. Дивлюся в театральне дзеркало... Я чую кроки і скрип підмостків. Там у задзеркалі ...
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Слідство у справі депутата Кіровоградської облради поновлено (ФОТО,ВІДЕО)12-01-2017 18:16
Апеляційний суд Кіровоградської області розглянув скаргу Сергія Рябовола, захисника підприємця Олександра Жимінюка, та скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження розпочатого за Ст. 364 відносно Петра Петрушевського, керівника Кіровоградської облспоживспілки, депутата Кіровоградської облради від ВО «Батьківщина», який, на думку позивача, використовуючи службове становище, вимагав гроші у представників підприємств товариства, заволодів коштами Жимінюка.
У Кропивницькому під час Водохреща прозвучав радянський марш (ВІДЕО)19-01-2017 17:01
Сьогодні, 19 січня, у Кропивницькому під час купання на Водохреща у джерелі Святого Даниїла прозвучала пісня «Прощання слов’янки», яка починається рядками "Ждут победы России святые".
У школі Кропивницького розгорівся скандал через воші (ФОТО)17-01-2017 15:35
У Кропивницькому представники батьківських комітетів школи №7 стверджують, що директор навчального закладу не виконує своїх обов'язків та образливими словами обзиває батьків.