Перевірки Держпраці

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Головні новини
Відсьогодні у Кропивницькому запрацював ще один тролейбусний маршрут25-01-2017 17:25
У Кропивницькому відновив роботу тролейбусний маршрут №9, що курсує із Жадова через Ковалівку на...1320 Читати >
У Кропивницькому планують закупити контейнери для сміття у приватному секторі25-01-2017 10:22
Сьогодні, 25 січня, на зустрічі з квартальними комітетами міста начальник управління...620 Читати >
У Кропивницького можуть ввести електронний квиток для громадського транспорту25-01-2017 09:45
Сьогодні, 25 січня, міський голова Кропивницького Андрій Райкович під час зустрічі з квартальними...608 Читати >
Бійці 3-го полку спецпризначення і поліція долучились до світового флешмобу (ВІДЕО)25-01-2017 17:00
Управління Патрульної поліції Кропивницького та військовослужбовці 3-го полку спеціального призначення долучилися...4185 Читати >
Статті
Акумулятор у руках та пігулки на сніданок: як українка живе з механічним серцем (ФОТО)26-01-2017 11:19
У селищі Сонячне, яке розташоване під Кропивницький, та на однойменній вулиці з родиною живе...278 Читати >
Родина з Кіровоградщини судиться за будинок із колишньою директоркою сільської школи (ФОТО)24-01-2017 15:50
До «Гречки» звернулися жителі села Цвітне, Олександрівського району, Віра та Василь Павловські, які...798 Читати >
Спорт
«Олександрія» вдруге перемогла на зборах у Туреччині (ВІДЕО)26 січня 2017, 11:51
25 cічня ФК "Олександрія" провів свій третій із чотирьох запланованих спарингів на навчально-тренувальних зборах в Туреч...
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Життя
Готуємо вдома галети з куркою та гарбузом (ВІДЕО)19 січня 2017, 14:10
Автор першої непрофесійної кулінарної школи у Кропивницькому Галина Артеменко у курсі "Проста домашня випічка" сьогодні ...
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Анонси
Для кропивничан покажуть виставу "Снігова королева"26 січня 2017, 12:59
Кіровоградський академічний обласний театр ляльок запрошує мешканців та гостей міста на перегляд вистав. ...
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Блоги
Ні в чому не досягла такого успіху держава Україна, як в перешкоджанні вільному підприємництву. Пере...
Наприкінці року працівники апарату Кіровоградської обласної ради отримали необхідні для роботи ка...
28 грудня 2016 року на запрошення членів Таужнянської сільської ради Гайворонського району Кірово...
24 грудня 1937 року в с. Єрки на Київщині народився український політик, публіцист, літера...
На початку листопада до нашого міста із презентацією нової книги завітав Макс Кідрук - українськи...
Знімаючи шар радянської символіки, декомунізація оголює глибший – імперський. У мале...
Листопадовий номер культурно-літературного електронного журналу "шTOPOR" вже у мережі! У ньому ...
"Свобода" в Кіровоградській облраді виступила проти фінансування чиновників ОДА за рахунок громад області
18 листопада 2016 року в Кропивницькому відбулася чергова сесія Кіровоградської обласної р...
Листопад у нашому місті вже традиційно є одним із найбільш літературних місяців. Пов’язано це із ...
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Слідство у справі депутата Кіровоградської облради поновлено (ФОТО,ВІДЕО)12-01-2017 18:16
Апеляційний суд Кіровоградської області розглянув скаргу Сергія Рябовола, захисника підприємця Олександра Жимінюка, та скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження розпочатого за Ст. 364 відносно Петра Петрушевського, керівника Кіровоградської облспоживспілки, депутата Кіровоградської облради від ВО «Батьківщина», який, на думку позивача, використовуючи службове становище, вимагав гроші у представників підприємств товариства, заволодів коштами Жимінюка.
У Кропивницькому під час Водохреща прозвучав радянський марш (ВІДЕО)19-01-2017 17:01
Сьогодні, 19 січня, у Кропивницькому під час купання на Водохреща у джерелі Святого Даниїла прозвучала пісня «Прощання слов’янки», яка починається рядками "Ждут победы России святые".
У школі Кропивницького розгорівся скандал через воші (ФОТО)17-01-2017 15:35
У Кропивницькому представники батьківських комітетів школи №7 стверджують, що директор навчального закладу не виконує своїх обов'язків та образливими словами обзиває батьків.