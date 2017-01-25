Головні новини

Статті

Спорт

«Олександрія» вдруге перемогла на зборах у Туреччині (ВІДЕО)

«Олександрія» вдруге перемогла на зборах у Туреччині (ВІДЕО)

26 січня 2017, 11:51

25 cічня ФК "Олександрія" провів свій третій із чотирьох запланованих спарингів на навчально-тренувальних зборах в Туреч...

36 Читати >

Життя

Готуємо вдома галети з куркою та гарбузом (ВІДЕО)

Готуємо вдома галети з куркою та гарбузом (ВІДЕО)

19 січня 2017, 14:10

Автор першої непрофесійної кулінарної школи у Кропивницькому Галина Артеменко у курсі "Проста домашня випічка" сьогодні ...

537 Читати >

Анонси

Для кропивничан покажуть виставу

Для кропивничан покажуть виставу "Снігова королева"

26 січня 2017, 12:59

Кіровоградський академічний обласний театр ляльок запрошує мешканців та гостей міста на перегляд вистав. ...

65 Читати >

Блоги

Перевірки Держпраці
Геннадій Нікішов
Ні в чому не досягла такого успіху держава Україна, як в перешкоджанні вільному підприємництву. Пере...
Профанація патріотизму і колаборционізм в Кіровоградській обласній раді
Ігор Степура
Наприкінці року працівники апарату Кіровоградської обласної ради отримали необхідні для роботи ка...
Децентралізація: Статут тергромади - безальтернативно!
Ігор Степура
28 грудня 2016 року на запрошення членів Таужнянської сільської ради Гайворонського району Кірово...
24 грудня – день народження В’ячеслава Чорновола
Ігор Степура
24 грудня 1937 року в с. Єрки на Київщині народився український політик, публіцист, літера...
Інтерв'ю з Максом Кідруком
Кирило Поліщук
На початку листопада до нашого міста із презентацією нової книги завітав Макс Кідрук - українськи...
Error декомунізації
Олеся Біда
Знімаючи шар радянської символіки, декомунізація оголює глибший – імперський. У мале...
Листопадовий номер журналу "шTOPOR"
Кирило Поліщук
Листопадовий номер культурно-літературного електронного журналу "шTOPOR" вже у мережі! У ньому ...
"Свобода" в Кіровоградській облраді виступила проти фінансування чиновників ОДА за рахунок громад області
Ігор Степура
18 листопада 2016 року в Кропивницькому відбулася чергова сесія Кіровоградської обласної р...
Видавництво "Фонтан Казок" у кропивницькій біблотеці
Кирило Поліщук
Листопад у нашому місті вже традиційно є одним із найбільш літературних місяців. Пов’язано це із ...

Найбільш коментовані